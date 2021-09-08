Приостановка соглашения о реадмиссии с ЕС. Что известно о документе?

Новости Беларуси. 8 сентября стало известно, что Александр Лукашенко внес в парламент проект закона «О приостановлении действия Соглашения между нашей страной и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Виктория Ходосок, СТВ:

Такое решение связано с действиями партнеров, которые, видимо, ошибочно решили, что санкционное давление на нашу страну, травля и голословные обвинения будут укреплять желание Беларуси «разруливать» проблемы Евросоюза. В данном случае связанные с миграционным кризисом. Алена Сырова продолжит.

Алена Сырова, корреспондент:

С тех пор, как неутомимые борцы за демократию решили осчастливить жителей стран Ближнего Востока, способствуя, а где-то даже инициируя смену местных укладов, Европейский союз борется с потоком нелегальной миграции. То есть с теми, по-видимому, осчастливленными людьми, которые вынуждены бежать из своего дома от войны и голода в поисках работы. Поначалу наплыв дешевой рабочей силы Европе был даже на руку – в Старом Свете их ждали, обещая пособия и комфорт. Но со временем ситуация изменилась – осчастливленных оказалось так много, что впору было просить помощи у тех стран, через которые потоки мигрантов идут за лучшей жизнью. В числе таких в силу географического положения и Беларусь.

Александр Тищенко: «Европа летит в пропасть миграционного кризиса, считает этажи и проклинает законы всемирного тяготения». Подробнее здесь. Алена Сырова:

Соглашение о реадмиссии вступило в силу в июле 2020 года. Оно же предусматривало финансирование ряда проектов, создание определенной приграничной инфраструктуры, где бы могли, например, размещаться мигранты. Но с тех пор многое изменилось, прежде всего со стороны наших западных партеров.

Миграционные кризисы характерны для ЕС, и Беларусь в этих миграционных потоках не является исключением – Русакович. Подробнее здесь. Алена Сырова:

Стоит сказать: помимо санкционного давления, официальный Минск обвиняли и продолжают в якобы создании миграционного кризиса на границах с Литвой и Польшей. Последней даже пришлось вводить режим ЧС – не справляются с гостями, которые идут за лучшей жизнью через Беларусь в успешные страны ЕС, но оказываются в не самых лучших условиях, как мы могли видеть в СМИ, и в полной мере ощущают европейское гостеприимство.

Алена Сырова:

Вот только эти методы почему-то не кажутся дикими и бесчеловечными соседям Литвы и Польши по Евросоюзу. Зато всегда можно ткнуть пальцем в соседа. А когда свою неправоту скрыть не удается, ЕС прибегает к любимой тактике. МИД: представители европейской стороны вводят чрезвычайное положение, чтобы скрыть свои незаконные действия. Подробнее здесь.

Алена Сырова:

Долгие годы ни Вильнюс, ни Варшава толком не сталкивались с миграционными проблемами лишь потому, что белорусская сторона еще до подписания того же соглашения по реадмиссии добросовестно и скрупулезно подходила к работе не только на границе, но и на подступах к ней. Немалые ресурсы – и финансовые, и человеческие – шли на защиту не только и не столько нашего населения и наших рубежей. Анатолий Глаз: Европейский союз с апреля не отвечает на наши предложения о проведении консультации по проблематике миграции. Подробнее здесь.

Алена Сырова:

Упрекать белорусских пограничников в недостаточной внимательности и вовсе непорядочно. Стараниями наших западных партнеров и их активностью на границе у белорусских военных сейчас иные задачи. То, что Минск пересмотрит свое участие в соглашении, стало понятно еще несколько месяцев назад. О начале процесса сначала завил белорусский МИД. А после, во время «Большого разговора», отвечая на обвинения Беларуси в использовании мигрантов как гибридного оружия, высказался и Президент страны. Весьма однозначно. Лукашенко: ты накинула мне веревку на шею, забросила на сук и начинаешь меня давить и требуешь – ты меня должен защищать. Подробнее здесь.