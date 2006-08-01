Приоритетное направление внешней политики - многовекторная дипломатия

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание с руководителями загранучреждений нашей страны. В центре внимания - стратегия внешнеэкономической и внешнеполитической деятельности, экспорт и активная интеграция Беларуси в мировой рынок. Перед дипломатами глава государства поставит задачи по реализации внешней политики республики на ближайшую и среднесрочную перспективу.

Белорусские послы уже неделю находятся в Минске. В Академии управления при Президенте Республики Беларусь 1 августа для них прошла серия специальных семинаров, на которых послы рассматривали новые стратегии внешнеэкономической и внешнеполитической деятельности, дальнейшего наращивания экспортного потенциала, расширения присутствия Беларуси на зарубежных рынках.

Сейчас Беларусь поддерживает дипломатические отношения более чем со 150 странами мира, в 45 из которых открыто 52 дипломатических представительства. Главный приоритет внешней политики Беларуси - страны-соседи: Россия как главный рынок сбыта и как источник поддержки Беларуси на международной арене, а также партнеры по СНГ. Значительная часть политического диалога Беларуси со странами Запада сосредоточена в рамках ОБСЕ, которую Беларусь рассматривает в качестве ключевой структуры по обеспечению безопасности и стабильности в Европе.



Многосторонняя дипломатия в целом является одним из приоритетных направлений внешней политики Беларуси, которая тем самым подтверждает на международной арене имидж миролюбивого государства. Беларусь не приемлет вмешательства в свои внутренние дела, не позволяя при этом и себе поступать так в отношении других стран. На сегодняшнем совещании у Президента речь пойдёт о том, как сохранить такой подход в меняющихся условиях миропорядка.