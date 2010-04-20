Всего депутаты Совета Республики рассмотрели 19 новых законопроектов. В числе приоритетных вопросов – законодательные акты о ратификации международных и межправительственных соглашений, поправки в Кодексы о земле и в Уголовно-процессуальный.Принято соглашение о сотрудничестве стран СНГ в борьбе с хищениями автомобилей. Документ позволит правоохранителям обращаться с запросами к иностранным коллегам и быстро возвращать украденный транспорт. Причем, при перемещении через границу машина не будет облагаться налогами, таможенными пошлинами или иными платежами. Все расходы возьмет на себя МВД.