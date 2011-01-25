Принято послание Конституционного Суда о конституционной законности в республике в 2010

Принято послание Конституционного Суда Президенту Беларуси, Палате представителей и Совету Республики Национального собрания «О конституционной законности в республике в 2010». За прошлый год рассмотрено порядка 130 законов. Все они признаны соответствующими Основному закону страны.

При этом в своих решениях суд сформулировал более полусотни правовых позиций и обращал внимание законодателя на неточность содержания отдельных норм. Конституционный суд принял ряд решений, направленных на устранение пробелов законодательства, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Республики Беларусь:

Все законы признаны Конституционным судом не противоречащими по существу нормам и принципам Конституции. Вместе с тем в своих решениях Конституционный суд сформулировал более 50 правовых позиций, на которые обратил внимание законодателей и правоприменителей, на необходимость соблюдения принципа правовой определенности законодательных актов.