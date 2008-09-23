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Принятие проекта бюджета на будущий год станет заключительным аккордом работы парламента нынешнего состава

23 сентября 2008 16:43
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Как и прежде, главный финансовый документ социально ориентирован, в нем предусмотрено не только повышение зарплат, но и увеличение материальных выплат ветеранам и малоимущим. Всего же в проекте повестки осенней сессии, которая откроется на следующей неделе — около 30 вопросов. В их числе законопроекты: об охране атмосферного воздуха, о защите информации, изменения в закон о нотариате и нотариальной деятельности.

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