Принятие проекта бюджета на будущий год станет заключительным аккордом работы парламента нынешнего состава

Как и прежде, главный финансовый документ социально ориентирован, в нем предусмотрено не только повышение зарплат, но и увеличение материальных выплат ветеранам и малоимущим. Всего же в проекте повестки осенней сессии, которая откроется на следующей неделе — около 30 вопросов. В их числе законопроекты: об охране атмосферного воздуха, о защите информации, изменения в закон о нотариате и нотариальной деятельности.