Принимавшие участие в акциях 19-25 марта учащиеся и студенты не будут отчислены из учебных заведений

Об этом заявили в министерстве образования Беларуси. Студенты и учащиеся, которые не присутствовали на занятиях, должны предоставить в деканаты своих учебных заведений документы о том, где они были в пропущенные дни.

Каждый случай будет проанализирован индивидуально. Декан или ректор обязаны рассмотреть табель успеваемости молодого человека, его поведение и жилищно-бытовые условия.

"Нужно понять, почему юноши и девушки стали марионетками в руках политиков. Мы должны помочь этим молодым людям решить свои проблемы, загладить личные обиды, вовлечь в общественную жизнь, а не исключать из учебных заведений", - считает заместитель министра образования Татьяна Ковалева.

Вместе с тем, отметила заместитель министра образования, студент может быть отчислен из вуза по ряду причин. В том числе за академическую неуспеваемость, за систематическое нарушение учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка вуза, а также в связи с представлением документов с заведомо ложной информацией.