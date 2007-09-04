Принципы сотрудничества в области миграции обсудят эксперты СНГ

Заседание экспертов стран Содружества проходит 4 сентября в Минске.

Проект соглашения рассматривался уже дважды и теперь предстоит согласование текста документа с учетом уже действующих в рамках СНГ многосторонних международно-правовых актов в области миграции. В заседании экспертной группы участвуют представители из Беларуси, России, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

Движение неприсоединения может и должно занимать более активную позицию по вопросу прав человека. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Сергей Мартынов в Тегеране на министерской встрече Движения неприсоединения по правам человека и культурному многообразию.

"Движение должно стать важным фактором в рассмотрении темы прав человека и консолидировать свою позицию в этом вопросе",- убежден Сергей Мартынов.

