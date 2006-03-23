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Примьер-министр ознакомил Александра Лукашенко с итогами работы экономики за 2 месяца этого года

23 марта 2006 16:15
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Внешнеторговый товарооборот Беларуси за прошедший период нынешнего года превысил 3 миллиарда долларов.Предприятия получили чистой прибыли 580 миллиардов рублей. При этом сохраняется положительно сальдо. Оно составляет 87 миллионов долларов. Говоря об инфляции, премьер-министр отметил, что на фоне России и Украины в Беларуси цифры намного скромнее. Глава Правительства доложил Президенту Беларуси и о подготовке весенне-полевых работ: о закупке семян, удобрений, горючесмазочных материалов. Сегодня 90 процентов техники готова выйти в поля. Хозяйствам, в основном Витебской области, где вымерзли озимые, будет оказана адресная помощь

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