Примьер-министр ознакомил Александра Лукашенко с итогами работы экономики за 2 месяца этого года

Внешнеторговый товарооборот Беларуси за прошедший период нынешнего года превысил 3 миллиарда долларов.Предприятия получили чистой прибыли 580 миллиардов рублей. При этом сохраняется положительно сальдо. Оно составляет 87 миллионов долларов. Говоря об инфляции, премьер-министр отметил, что на фоне России и Украины в Беларуси цифры намного скромнее. Глава Правительства доложил Президенту Беларуси и о подготовке весенне-полевых работ: о закупке семян, удобрений, горючесмазочных материалов. Сегодня 90 процентов техники готова выйти в поля. Хозяйствам, в основном Витебской области, где вымерзли озимые, будет оказана адресная помощь