Приговор Тимошенко. Экономическое давление со стороны ЕС может пересилить желание властей Украины вести самостоятельную политику

В Киеве очередной палаточный городок. Такая форма демонстрации уже стала своеобразным украинским брендом политической борьбы. В этот раз походные шатры установили на Крещатике, прямо возле здания Печерского суда. Эту акцию протеста сторонники Юлии Тимошенко начали в первых числах августа, когда экс-премьер-министра Украины только заключили под стражу. Во вторник 11 октября, когда был оглашен приговор Леди Ю, здесь собралось несколько тысяч человек. Причем пришли как те, кто поддерживает Юлию Владимировну, так и те, кто выступает против нее. Свое особое мнение о происходящем высказали и знаменитые украинские феминистки, которые разделись по пояс и с помощью не совсем цензурных лозунгов заявили, будто нет никакой разницы между Тимошенко и ее главным оппонентом – президентом Януковичем. Не обошлось и без стычек с милицией. Однако правоохранители сумели навести порядок. Второго Майдана все-таки не получилось. Как говорится, протестный потенциал уже или еще не тот. Сторонники Юлии Тимошенко возле Печерского суда после вынесения приговора. Прошло всего два дня — и над ней нависло новое уголовное дело. В этот раз за растрату 400 миллионов долларов. И по этой новой статье экс-премьер может быть осуждена еще на 12 лет. Обитатели палаток обещают, что не уйдут с Крещатика до тех пор, пока Юлия Владимировна не окажется на свободе.

Показательно, что большая часть украинцев достаточно равнодушно отнеслась к тому, что бывший премьер-министр оказалась за решеткой. Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий:

Это дело Тимошенко рассматривается простыми украинцами как внутриэлитные разборки, как война феодалов. Поэтому они не считают, что это их дело.

Пока одни дежурят ради Тимошенко возле Печерского суда, другие пытаются добиться лучшей жизни для себя. Накануне в Киеве прошло сразу несколько акций протеста. Шахтеры Луганской области под окнами правительства пытаются обратить внимание на свои проблемы.

Сегодня мы приехали сюда просто постучать касками. Политики богатеют, а предприятия банкротеют, мы видим и читаем в интернете информацию о том, что депутат верховной рады Ефремов по этому году по "Луганскуглю" получил прибыль свыше 200 миллионов, а предприятие убыточное. А мы не можем заработать на дом. Поэтому сегодня предприятия не развиваются. В то же время самым активным защитником Тимошенко стал Запад. Приговор осудили главные еврочиновники. Даже пригрозили лишить Украину права проводить Чемпионат Европы по футболу в 2012-ом. Кость Бондаренко, политолог:

Не только в Исландии, но и в Хорватии премьер-министра судят, судят Жака Ширака во Франции, судебное разбирательство относительно Гельмута Коля в Германии – всюду есть проблемы. Румыния, Болгария, Венгрия... Всюду проблемы с высокими чиновниками, которые предстают перед судом, но только Тимошенко представляют как жертву политических репрессий по одной простой причине – партия «Батькивщина» является партией-наблюдателем в Европейской народной партии, которая сегодня задает тон в европарламенте и в других европейских структурах власти. Фактически возникает принцип «Наших бьют».

Владимир Фесенко, директор центра политических исследований:

Двойные стандарты проявляются не только в этом отношении. Приведу другой пример. Уже почти год — с декабря — под арестом находится еще один оппозиционный лидер – Юрий Луценко, бывший министр внутренних дел в правительстве Тимошенко. На его арест ЕС не реагировал, и критика началась только с начала суда над Тимошенко и особенно после ее ареста.

Недовольство ЕС арестом Тимошенко президенту Януковичу высказали недавно лично на саммите Восточного партнерства в Варшаве. При этом прослеживаются элементы политического торга. Украине прямым текстом говорят о том, что подписание соглашения о свободной экономической зоне с Евросоюзом напрямую зависит от исхода дела Леди Ю. Михаил Слесаренко, руководитель Центра политических исследований и консалтинга:

Европа, конечно же, хочет, чтобы в Украине было несколько политических сил, то есть настоящая демократия, реальная, не европейская, когда все все знают, матчи там по большому счету договорные и выборы – это небольшое шоу. Хотят, чтобы на Украине было несколько группировок, которые бы продолжали раздирать эту страну на части. Европа преследует свои цели.