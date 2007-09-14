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Приговор по обвинению в шпионаже вынес Верховный суд Беларуси

14 сентября 2007 11:54
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Верховный суд Беларуси 14 сентября вынес приговор группе военнослужащих по обвинению в шпионаже в пользу иностранной разведки. Перед судом предстали четверо белорусских военных, каждому из которых было предъявлено обвинение в сборе и передаче иностранному государству сведений в ущерб интересам Беларуси. Одному из них также вменялась в вину организация шпионажа.
Осужденные приговорены к  лишению свободы сроком от 7 до 10 лет и будут отбывать наказание в колонии усиленного режима. По решению суда, они лишены воинских званий.

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