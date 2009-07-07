Приднестровье согласно на признание территорией с отложенным статусом

Вопрос о политическом статусе Приднестровья не имеет принципиального значения для обеспечения стабильности в регионе — мир здесь гарантирован существующими механизмами, в том числе действующим форматом миротворческой операции под эгидой России.

В Тирасполе понимают, что достижение консенсуса между сторонами невозможно без консенсуса великих государств. Но пока целесообразным могло бы стать признание Приднестровья территорией с отложенным статусом, отметил министр иностранных дел Приднестровья Владимир Ястребчак. Такая временная модель могла бы помочь избежать ненужной политизированности в решении насущных вопросов.

Идея отложенного статуса не является приднестровским изобретением. Ранее эту идею выдвигала Украина, такую же модель неофициально предлагали представители Евросоюза в период своего подключения к работе в формате «5+2» (РФ, Украина, ОБСЕ, ЕС, США, Молдова и Приднестровье), сообщает БЕЛТА.