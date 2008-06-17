Прямой эфир

Президиум Совмина рассмотрит ход выполнения Комплексной программы развития сферы услуг

17 июня 2008 07:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Заседание состоится сегодня и пройдет под председательством первого заместителя премьер-министра Беларуси Владимира Семашко. Как сообщает БелТА, на заседании планируется рассмотреть итоги реализации комплексной программы в 2007 году и в первом квартале текущего года. Речь пойдет также о задачах, поставленных в 2008 году и на перспективу по обеспечению опережающего темпа развития в республике сферы услуг по сравнению с производственным сектором.

Другие новости рубрики

Все новости
17 июня 2008 07:34

Взаимная поддержка на международной арене и укрепление сотрудничества

16 июня 2008 16:55

Беларусь и Россия расширяют сотрудничество

16 июня 2008 16:50

Проект закона "О СМИ" не носит ограничительного характера