Президенты встретились в Сочи

Неформальная беседа в резиденции «Бочаров ручей» продлилась более трех часов, и лидеры обсудили целый спектр двустороннего сотрудничества.

В числе важнейших тем - торгово-экономические отношения, ход союзного строительства и, в частности, реализация решений, принятых на февральском заседании Высшего Госсовета.

Президентами достигнута договорённость поручить правительствам провести консультации по сотрудничеству в сфере финансов и экономики. Главы государств договорились также вместе присутствовать на учениях «Запад-2009», которые пройдут на территории Беларуси в конце сентября. Медведев подтвердил готовность принять участие в заседании Межгоссовета ЕврАзЭС в ноябре Минске. В ходе этого саммита возможна и отдельная российско-белорусская встреча.

Что же касается Организации Договора о коллективной безопасности, в Москве рассчитывают на переход председательства к нашей стране уже в ближайшее время. И, как подтвердил Александр Лукашенко, Беларусь возьмёт на себя председательство в ОДКБ.

Подводя итоги сегодняшней встречи с российским президентом, белорусский лидер отметил, что столь откровенного и искреннего разговора между ними не было никогда. Такую оценку глава белорусского государства дал уже во время ответов на вопросы журналистов после общения с Дмитрием Медведевым.