Президенты стран ЕврАзЭС подтвердили взаимное стремление расширять сотрудничество

В Сочи продолжается неформальный саммит ЕврАзЭС, который официально завершил свою работу 17 августа. Такой формат саммита позволяет обсуждать любые вопросы, возникающие между его участниками.

Александр Лукашенко выразил удовлетворение результатами проведенных в Сочи переговоров глав государств ЕврАзЭС и оценил прошедшие 15 и 16 августа переговоры, как весьма продуктивные. По его словам, в ходе неформального общения президенты затронули разные аспекты взаимоотношений государств ЕврАзЭС, включая предстоящий осенью саммит СНГ в Минске.

По словам вице-премьера Республики Беларусь Андрея Кобякова, Беларусь, Россия и Казахстан как наиболее продвинувшиеся в создании нормативно-правовой базы Таможенного союза, будут формировать его ускоренными темпами. Перед этими странами поставлена задача до конца 2006 года подготовить все необходимые документы по формированию Таможенного союза, чтобы подписать их в первом полугодии 2007 года. Остальные государства-члены ЕврАзЭС по мере готовности будут присоединяться к этим соглашениям, подготовленным в рамках "тройки".

Создаваемое интеграционное ядро в лице Беларуси, Казахстана и России станет шагом вперед после того, что пытались сделать в формате "двойки" Беларусь и Россия. Такое мнение высказал Чрезвычайный и Полномочный Посол нашей республики в России, постоянный представитель Беларуси при ЕврАзЭС Василий Долголев.

16 августа на переговорах президенты уделили внимание вопросам использования водно-энергетических ресурсов стран ЕврАзЭС и перспективам взаимодействия в сфере атомной энергетики. Главы государств ЕврАзЭС приняли решение о подготовке концепции создания общего энергетического рынка.

Обсуждался также вопрос о создании системы международных центров по предоставлению услуг ядерного цикла под контролем МАГАТЭ. Это, по мнению президентов, откроет новые возможности для развития атомной энергетики в мирных целях.

Главы государств также подробно остановились на вопросах развития взаимодействия ЕврАзЭС и ОДКБ. В этой дискуссии принял участие Президент Армении Роберт Кочарян. Армения является наблюдателем в ЕврАзЭС и членом ОДКБ. По мнению президентов, эффективное взаимодействие этих двух динамично развивающихся интеграционных структур весьма перспективно.

После окончания переговоров главы государств ЕврАзЭС продолжили общение в более неформальной обстановке.