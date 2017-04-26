Президенты Беларуси и Украины проводят встречу в Гомельской области

Новости Беларуси. Свое общение политические лидеры продолжили уже на территории Беларуси, в Гомельской области. Эта часть программы встречи двух президентов началась с момента не официального, а скорее духовного. Лидеры Беларуси и Украины посетили Свято-Михайловский храм в деревне Лясковичи. Общая молитва и зажженные свечи в память жертв чернобыльской катастрофы. Выходя из церкви, Александр Лукашенко и Петр Порошенко пообщались с собравшимися сельчанами.

В эти минуты главы государств проводят переговоры. В повестке дня наиболее актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Экономическое и политическое взаимодействие, а главное – дальнейшие усилия по мирному урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я очень рад, что мы с вами, полдня проведя там, в украинском государстве, сегодня находимся в белорусском государстве. Это символизирует нашу общность, наше настоящее, это будет символом нашего будущего. Очень правильно сказали в храме: мы сегодня будем обсуждать наше будущее. Как сделать так, чтобы завтра наши белорусы, наши украинцы жили лучше. И мы можем это сделать, если внутри саркофага украинцы смогли провести героическую работу, с этим мы справимся.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь