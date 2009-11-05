Президенты Беларуси и Украины намерены подвести итог наработанному за три года

Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече в узком составе со своим коллегой Виктором Ющенко.

По итогам переговоров стороны подпишут пакет двусторонних документов, касающихся развития торгово-экономических отношений, взаимодействия по проектам в рамках инициативы ЕС «Восточное партнерство», а также приграничного и межрегионального сотрудничества. Программой визита запланирована и встреча главы белорусского государства с премьер-министром Украины Юлией Тимошенко.

Начался официальный визит нашей делегации в Украину с культурного события — закладки камня на месте будущего памятника белорусскому писателю Владимиру Короткевичу.

Президенты Беларуси и Украины встречаются в этом году уже в четвёртый раз. И это весьма показательный факт — активизация двусторонних контактов на высшем уровне налицо. Александр Лукашенко и Виктор Ющенко встречались в формате «1х1» зимой в Чернигове, весной в Гомеле и в октябре в Кишинёве. Сегодня они намерены подытожить то, что странам удалось наработать за последний год.

Александр Лукашенко подчеркнул, что у украинцев не будет никаких проблем с белорусами. «Любые вопросы будут решаться для блага обоих народов. Ведь наши интересы совпадают. Если кому-то не нравится, что мы с вами встречаемся, то это его проблема», - отметил Президент Беларуси.

Александр Лукашенко рассказал, что накануне посмотрел фильм «Тарас Бульба», который напомнил о том, что надо свято чтить предков и сделанное ими для народов.

Виктор Ющенко заявил, что нынешняя встреча обещает быть весьма содержательной, учитывая содержание документов, подготовленных для подписания. Украинский лидер с сожалением констатировал, что товарооборот в нынешнем году составил всего лишь 3 миллиарда, но выразил надежду, что ситуация изменится.