Президенты Беларуси и Украины 26 апреля посетят Чернобыльскую АЭС

Новости Беларуси. В день Чернобыльской трагедии Президент Беларуси примет участие в мероприятиях, посвященных годовщине аварии на АЭС.

26 апреля Александр Лукашенко вместе со своим украинским коллегой посетит атомную станцию и расположенные рядом с ней объекты.

Внимание будет уделено работам по поддержанию на должном уровне радиационной безопасности. Это затрагивает интересы жителей обеих стран. Президенты ознакомятся со строительством нового саркофага. Также они почтут память ликвидаторов и пострадавших в результате аварии.

В этот же день Александр Лукашенко и Петр Порошенко проведут переговоры на территории Беларуси.

Главными станут вопросы сотрудничества в торгово-экономической сфере и политического взаимодействия. Не останутся без внимания и дальнейшие усилия по мирному урегулированию конфликта на юго-востоке Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.