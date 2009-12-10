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Президенты Беларуси и России встретились в формате «один на один»

10 декабря 2009 14:43
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В Москве стороны обсуждают актуальные вопросы союзного строительства

Председатель Высшего Госсовета Союзного государства, Президент Беларуси Александр Лукашенко примет участие в заседании Высшего Госсовета Союзного государства.

До начала заседания лидеру двух стран обсудили торгово-экономические аспекты сотрудничества и уделили внимание темам, которые вынесены на заседание Высшего Госсовета. В их числе – формирования Таможенного союза и Единого экономического пространства Беларуси, России и Казахстана.

# Лукашенко # Лукашенко

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