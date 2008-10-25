Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев провели встречу в Москве

Главы двух государств обсудили широкий круг вопросов белорусско-российского взаимодействия. В том числе сотрудничество в экономической и внешнеполитической областях.

В отношениях Беларуси и России в настоящее время очень важно дать определенные позитивные сигналы, направленные на активизацию двустороннего сотрудничества. Такое мнение высказал Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Дмитрием Медведевым, которая прошла в государственном особняке "Замок "Майендорф". Встреча президентов в формате "один на один" длилась более трех часов. Главы двух государств детально обсудили широкий круг вопросов, в том числе развитие торгово-экономических отношений, сотрудничество в области внешней политики и координацию действий на международной арене. Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев продолжили общение в неформальной обстановке за рабочим завтраком.

Замок "Майендорф" – новая российская площадка для политических переговоров. А когда-то это был замок баронессы Майендорф. Она построила его здесь – в Подмосковье – в 1887 году. Сегодня государственный особняк расположился в поселке Борвиха и выбран президентом Медведевым как место встреч с главами государств. В каминном зале в стиле строгой немецкой готики – встреча один на один. Российский президент поприветствовал Александра Лукашенко и сразу обозначил тему сегодняшнего дня белорусско-российских переговоров. Глава нашего государства подчеркнул – Беларусь в этих вопросах имеет схожие позиции и схожую заинтересованность их обсудить.

Два президента не обошли и тему финансового кризиса. Как чувствовали, что надо встретиться и выработать общую стратегию поведения в сложившейся ситуации. Кратко коллеги по союзному государству обозначили спектр взаимно волнующих проблем. В непротокольной части, которой Дмитрий Медведев и Александр Лукашенко отвели несколько часов, тем для обсуждения оказалось гораздо больше.

В "Майендорфе" российский президент и глава нашего государства обсудили договор о Европейской безопасности. Как известно, Россия выступила с инициативой создания этого нового договора. Беларусь ее полностью поддержала. При этом намерена внести свою принципиальную позицию: ОДКБ должна быть активно задействована в реализации этого проекта. Официальный Минск хотел бы большего влияния нашей военно-политической структуры в системе европейской безопасности. Разговор в "Майендорфе" за закрытыми дверями был долгим. Дмитрий Медведев и Александр Лукашенко в очередной раз продемонстрировали конструктивно-дружеский тип отношений. Именно такую форму общения белорусский и российский президент выбрали себе еще в Бресте 22 июня.

Подобные двусторонние встречи особенно показывают свою эффективность, когда проходят в преддверии больших мероприятий. Таких как, к примеру, союзный ВГС. Ведь в ходе личных контактов главы государств снимают многие проблемные вопросы двустороннего сотрудничества.