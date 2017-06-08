Президенты Беларуси и Казахстана обсудили двусторонние отношения и взаимодействие обеих стран в интеграционных процессах

Новости Беларуси. Начался рабочий визит Президента Беларуси в Казахстан. Самолет главы государства совершил посадку в аэропорту Астаны еще днем. Сразу же после прилета прошла встреча лидеров двух стран. Президенты Беларуси и Казахстана обсудили повестку дня двухсторонних отношений, а также взаимодействие в интеграционных объединениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ Завтра Александр Лукашенко примет участие в заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества. Кроме того, запланировано посещение международной специализированной выставки «Экспо-2017».

Трехчасовая разница во времени и расстояние почти в три тысячи километров – столько разделяет Минск и Астану. Но еще больше – факторов объединяющих.

Борт №1 приземлился в Астане ближе к вечеру. Программа визита – крайне насыщена. Прямо из аэропорта, не теряя времени, – Александр Лукашенко отправился в Астана-Оперу, где концертом дали старт 17 саммиту Шанхайской организации сотрудничества. Здание, как, впрочем, все в Казахстане – построено с восточным размахом. Театр – самый большой во всей Средней Азии.

Тем временем, в выставочном городке Экспо идут последние приготовления к открытию. В белорусском павильоне – кипит работа. Остались – последние штрихи.

Для Беларуси – это второй опыт участия в таком масштабном выставочном проекте. Отличная возможность «показать товар лицом». Ставка экспозиции – на максимальную интерактивность. Практически любую разработку посетитель сможет «забрать» с собой.

Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь: У нас будет представлено 45 научно-технических разработок в инфокиосках. Но мы предусмотрели такую функцию, наши айтишники хорошо поработали.

Человек, выбрав необходимый ролик, может загрузить его на свое мобильное приложение. Пока он рассматривает выставку, всю информацию, которая была на инфокиоске, может скачать на флешку и получить на своем мобильном устройстве, потом, соответственно, просмотреть, заинтересоваться, связаться с организаторами и разработчиками ну и более подробно изучить эти материалы. Такая функция будет представлена только у нас.

О том, что всемирная выставка – отличная возможность присмотреться и поучиться, Александр Лукашенко скажет уже на рабочей встрече с Нурсултаном Назарбаевым. Накануне большого разговора за круглым столом, главы государств беседуют тет-а-тет. Дружеских и экономических симпатий к друг другу лидеры не скрывают, а потому и диалог ведут «без купюр» и недомолвок. Кстати,

личные встречи Президентов Беларуси и Казахстана – уже стали традицией. Существует договоренность о ежегодных встречах. Лукашенко и Назарбае используют любую возможность для обсуждения текущего состояния и перспектив двухсторонних отношений.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы наши друзья, близкие люди. И я знаю, как вы готовились к этой выставке, сколько сделано. Мы не просто будем смотреть павильоны, я хочу, чтобы вы знали у нас были выставочные площади, и они в центре города, совершенно непригодные уже. Один комплекс мы снесли, там гостиницу Эмираты строят.

И мы спланировали строительство белорусской выставки, поэтому будем изучать тщательно опыт ваш. Конечно, такая масштабность нам не нужна. Мы очень внимательно изучим этот опыт. И если вы нам поможете хотя бы архитектурными проектами, подскажете специалистов. Мы будем вам очень благодарны. Это первое. Второе, что касается наших отношений, я знаю, что вы очень много внимания уделяете восстановлению объективности и исторического процесса. Я знаю, что вы человек, приверженный правде исторической, знаю, сколько вы сделали для создания музея – Алжир этот, Акмолинский лагерь жён изменников, ссылали же жен со всего Советского Союза сюда. Мы нашли интересные материалы, которые, возможно, послужат материалами для основания нашей белорусской выставки в этом музее. В последние годы белорусско-казахстанское сотрудничество стало наполняться реальными проектами. Двигаемся по четко намеченному маршруту «дорожной карты». Страны, что называется, «смотрят в одну сторону» - вместе активные участники все интеграционных объединениях на постсоветском пространстве. Динамику отношениям придают Таможенный союз и Единое экономическое пространство, которые открывают новые возможности для сотрудничества.

Нурсултан Назарбаев, Президент Республики Казахстан:

За два с половиной года потратили три миллиарда долларов, построили целый район. Увидите город с жильём, гостиницами, конгресс-холлами на две тысячи мест, детские площадки, крытые и открытые. После окончания международный финансовый центр будет там .Одну площадку берём под постоянную выставку, другую – под лабораторию университета. Все будет использоваться, все павильоны уникальные.

Что касается наших двусторонних отношений, я не думаю, что у нас есть проблемы. В этом центральном азиатском регионе работают тринадцать совместных сборочных производств белорусской техники. Особый интерес для Казахстана представляет наш опыт ведения сельского хозяйства. Перенимать готовы буквально все – от строительства агрогородков до селекции. Сегодня в одной из областей возводится хозяйство по производству мясомолочной продукции. Используют, все лучшее, что разработано в этой сфере в Беларуси.

Если сегодня участники саммита ШОС встречаются в Астана-Опера, то завтра за стол сядут уже здесь – во Дворце Независимости.

Эксперты уже нынешний саммит в Астане называют историческим. Если сегодня на площадке всего шесть флагов стран-участниц, то в следующий раз – их будет 8. В игру вступают две крупные страны – Индия и Пакистан Интерес к саммитам ШОС традиционно высок. Рассказывать о форуме будут больше тысячи журналистов. Сегодня настоящая точка притяжения - площадь перед Дворцом Независимости Казахстана. Здесь можно встретить съёмочные группы со всего мира. За работай, с коллегами разговоры не только о предстоящим событии. Представители Китая, например, с удовольствием делятся впечатлениями о своём визите в Беларусь

Ванг Сяохуо, журналист (Китай):

Сегодня очень явно ощущаем особые и теплые отношения между Беларусью и Китаем. Недавно я вернулась из пресс-тура по вашей стране и своим зрителям мы рассказывали о том, что в наших странах много точек соприкосновения и общих тем для разговора в самых разных сферах.