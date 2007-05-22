Президенты Беларуси и Ирана подвели итоги встречи

По итогам встречи с Махмудом Ахмадинежадом Президент Беларуси констатировал: сегодня нет тех вопросов, по которым обе стороны не договорились.

Большая часть времени визита во второй день прошла за столом переговоров. Рано утром в резиденции "Заславль" главу иранского государства Махмуда Ахмадинежада принял председатель Палаты представителей Владимир Коноплев. Между парламентами двух стран сложились добрые традиции. Они активно сотрудничают и регулярно обмениваются официальными визитами.

Перед завтраком для Махмуда Ахмадинежада была организована обзорная экскурсия по интеллектуальной сокровищнице Беларуси. В читальных залах ему

продемонстрировали работу с электронным каталогом библиотеки.

В музее старинной книги внимание зарубежного гостя привлекли редкие издания: тома, напечатанные в Беларуси в XVI - XVII веках. Махмуд Ахмадинежад в книге почетных гостей оставил самые лучшие отзывы о библиотеке. "Надеюсь, ваши поколения будут лучшим образом использовать те запасы, которые здесь существуют", - отметил президент исламской республики Иран.

После этого Махмуд Ахмадинежад поднялся на смотровую площадку главного книгохранилища Беларуси, чтобы полюбоваться красотой Минска. Директор Национальной библиотеки Роман Мотульский с высоты птичьего полета показал гостю столичные достопримечательности.

Президент Беларуси Александр Лукашенко тепло поприветствовал гостя в холле главной интеллектуальной сокровищницы страны. Затем состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между экспортным гарантийным фондом Ирана и страховой компанией "Белэксимгарант". Документ будет способствовать взаимному продвижению товаров. Руководство Национальных библиотек Беларуси и Ирана также подписали меморандум с иранскими коллегами.

Спустя час после начала официального завтрака президенты вышли к журналистам обеих стран. И Александр Лукашенко, и Махмуд Ахмадинежад высказали удовлетворение 2-дневными переговорами. Александр Лукашенко констатировал: сегодня нет тех вопросов, по которым обе стороны не договорились.

Отношения Беларуси и Ирана развиваются хоть и недолго, но находятся на этапе наращивания. Такое мнение высказал Махмуд Ахмадинежад во время общения с журналистами. По его словам, иранская сторона намерена сделать все необходимое для расширения сотрудничества между странами.