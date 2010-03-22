Президенты Беларуси и Бразилии договорились углублять политический диалог и активизировать торговлю

Об этом говорится в совместной декларации глав государств, принятой по итогам встречи двух лидеров в Рио-де-Жанейро. Беларусь в сотрудничестве с Бразилией рассчитывает выйти на федеральный уровень. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече со своим бразильским коллегой.

В этой латиноамериканской стране белорусский лидер находится с рабочим визитом. Беларусь в Бразилии видит большое поле деятельности, и особенно в развитии сельского хозяйства.

Взаимовыгодным проектом уже названо создание сборочного производства белорусской сельхозтехники в штате Гояс. Этот регион станет своеобразным плацдармом для расширения торгово-экономических связей двух стран.

С губернатором штата сегодня также встретился Александр Лукашенко. Гояс – крупнейший регион с населением 30 миллионов человек и развитой экономикой, которая нуждается в тех товарах, которые производит Беларусь.



Рабочий визит Александра Лукашенко в Бразилию начался со встречи с губернатором штата Гояс господином Алсидесом Родригесом Филью. Напомним, что 19 февраля он был в Минске, на приеме у нашего Президента. Одной из тем того разговора была торговля между нашими странами.

Встреча Президента Беларуси и губернатора штата Гояс состоялась в отеле Цезарь парк.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Бразилия – гигантская страна по мировым масштабам. Для нас было главным выбрать направление главного удара в экономическом сотрудничестве, за что-то зацепиться, на чем-то основательно заземлиться, чтобы с этого плацдарма мы могли расширять наше сотрудничество. И в этом плане, я считаю, нам повезло. Повезло в том, что мы наметили сотрудничество. И я уверен, что оно будет успешным, с огромным штатом Бразилии с населением почти 30 миллионов человек, с огромным ВВП, с очень развитой экономикой, которая нуждается в тех товарах, которые мы производим в Беларуси.

Бразильцев очень интересует вопрос закупок минеральных удобрений у Беларуси. Думаем, не ошибемся, если скажем, что именно они – покупатель номер один калийный солей для нас в настоящий момент. Кстати, в этом году мы планируем переправить туда более двух миллионов тонн.

Вообще Штат Гояс – это вся Бразилия в миниатюре. Основа экономики этого региона является сельское хозяйство и животноводство. Это и выращивание сои, хлопка, кукурузы, производство молока, мяса.

Александр Лукашенко тогда – 19 февраля – отметил, что Беларусь, конечно, хотела бы, присутствовать на рынке Латинской Америки, опираясь, в том числе, и на плечо Бразилии.

И вот как видим, тот визит не остался не замеченным. На днях наша правительственная делегация провела переговоры с представителями штата Гояс о возможных закупках тракторов МТЗ с возможным последующим созданием совместного предприятия по их сборке в Бразилии.

Похожий документ появился и в отношении карьерных самосвалов БелАЗ, техники для работы в шахтах. Стороны договорились до конца года создать программу по освоению рынка Бразилии по поставкам большегрузной техники. Шла речь и о закупках техники «Минского завода колесных тягачей», продукции «Минского подшипникового завода». В этом году планируется расширить присутствие в Бразилии предприятия «Белшина», с тем, чтобы выйти на поставки в объеме 54 миллиона долларов.

Александр Лукашенко:

– Я очень рассчитываю, что вы нам поможете не просто в том, чтобы наладить наши отношения – Беларуси со штатом Гаяс, но и, во-вторых, чтобы разобраться в Бразилии, если откровенно говорить, вы нас, может быть, поведете в сотрудничестве с Бразилией. Нам очень важно не сделать здесь ошибок. Если так сложатся наши отношения, то я хочу вас заверить, что мы ответим на любой вопрос, который будет перед нами поставлен, мы решим любую проблему, которую мы можем, а то, что мы можем, вы уже хорошо знаете.

Разговор, шел по многим вопросам. В том числе и по диверсификации наших торгово-экономических отношений. Одна из основных целей здесь – убрать международных посредников в торговле между нашими странами.

Сегодня же состоялась двусторонняя встреча Александра Лукашенко с президентом Бразилии. На Всемирной конференция по вопросам урбанизации WUF (World Urban Forum), которая проходит вот уже в пятый раз под эгидой ООН.

Это первая встреча глав наших государств. Беларусь, конечно же, проводит многовекторную внешнюю политику и заинтересована в сотрудничестве с Бразилией, которая, к слову, входит в 10-ку ведущих экономик мира, стремительно развивается.

Мы заинтересованы в сотрудничестве с торговыми союзами и объединениями Латинской Америки. Кстати, и по многим международным вопросам наши позиции совпадают. Наш товарооборот с Бразилией, за последние пять лет, увеличился в несколько раз. И если бы не мировой финансово-экономический кризис, продолжал расти. Поэтому в сложившихся условиях надо искать новые пути для наращивания объемов двусторонней торговли.

Предстоит очень многое сделать. Между нашими странами до сих пор не подписан договор о взаимопонимании в торгово-экономических взаимоотношениях. В том числе – о взаимной защите инвестиций, об избежании двойного налогообложения.

То есть, конечно же, нашим странам необходимо начинать формировать нормативно-правовую базу. И собственно, этот визит Президента Александра Лукашенко в Рио-де-Жанейро, можно считать отправной точной для развития торгово-экономических отношений с Бразилией.

Евгений Горин, Андрей Новгородцев, телекомпания СТВ.