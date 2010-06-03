Президенты Беларуси и Азербайджана считают перспективным сотрудничество в энергетике, сельском хозяйстве, строительстве, туризме и сфере высоких технологий

В Баку проходят переговоры Александра Лукашенко и Ильхама Алиева.

Сначала лидеры один на один обсуждали экономическое сотрудничество и международные вопросы. Затем встреча перешла в расширенный формат. Сейчас переговоры продолжаются.

Была организована очень яркая встреча Президента Беларуси около резиденции Ильхама Алиева. Он лично встречал Александра Лукашенко. Здесь же, на плацу, выстроилась рота Почетного караула. Прозвучали гимны наших стран, после чего обоим Президентам представили белорусских и азербайджанских чиновников.

Напомним, что Александр Лукашенко прибыл в Азербайджан накануне вечером.

Министры, главы ведомств, послы, представительные делегации договорятся по самым разным вопросам в самых разных сферах. Будет обсуждена тема взаимодействия во внешнеполитической сфере Беларуси и Азербайджана в интеграционных образованиях, включая СНГ и Восточное партнерство.

Понятно, что главная тема этих переговоров — дальнейшее развитие торгово-экономических отношений Беларуси и Азербайджана. Обсудят как уже имеющиеся проекты, так и абсолютно новые перспективные направления, в частности темы строительства, создания совместных производств с возможностью выхода нашего совместного продукта на рынки третьих стран.

Особое внимание предполагается уделить развитию промышленной кооперации. Белорусские зодчие могут предложить свои услуги азербайджанским — страна сейчас активно застраивается. Нас интересует проект реконструкции бакинской линии метро, застройка столичной набережной, возведение социального жилья.

Еще одна интересная тема — сборка в Азербайджане белорусских комбайнов, да и в целом обмен опытом и технологиями в агропромышленном комплексе.

Запланированные меры могли бы вывести наши АПК на новый уровень развития.

Предполагается, что значительное внимание будет уделено сотрудничеству в сфере высоких технологий.

Планируется также, что сегодня будет сделан еще один важный шаг в развитии нормативно-правовой базы сотрудничества. Ожидаются, что стороны подпишут ряд документов, способствующих развитию торговых отношений между Беларусью и Азербайджаном.

Евгений Горин, телекомпания СТВ, Баку.