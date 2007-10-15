Президенту внесен на рассмотрение проект указа о господдержке населения

Ранее глава государства поручил правительству разработать документ о предоставлении адресной социальной помощи. В документе должны быть четко и подробно регламентированы основания, порядок предоставления адресной социальной помощи, категории лиц, которые вправе ее получать, справедливый, прозрачный и дебюрократизированный механизм ее предоставления. Подготовленный правительством проект отвечает поставленным задачам.



Вместе с тем, учитывая исключительную важность данного документа и острую социальную значимость регулируемых им вопросов, Президент проект указа не подписал, а поручил провести у него совещание, на котором комплексно и всесторонне будут обсуждены вопросы дальнейшей государственной поддержки населения", - подчеркнули в пресс-службе главы государства.

