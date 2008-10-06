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Президенту Беларуси доложили о завершающих этапах избирательной кампании

06 октября 2008 10:32
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Прошедшие в Беларуси парламентские выборы имеют историческое значение и повлияют на взаимоотношения республики с другими государствами.

Такое мнение высказал Александр Лукашенко сегодня на встрече с председателем Центризбиркома Лидией Ермошиной. Это была беспрецедентно открытая кампания: и по доступности информации, и по условиям работы международных наблюдателей. Беларусь показала всему миру, что демократия, народность выборов в высшей степени характерны для Беларуси, - заявил президент. Глава государства поблагодарил всех организаторов политкампании, а также белорусский народ, который сделал свой выбор.

Глава ЦИКа доложила Президенту о сэкономленных во время избирательной кампании средствах. Лидия Ермошина также сообщила о проходящих во всех регионах страны выборах в Совет республики.  Это финальный аккорд по формированию нового состава белорусского  Парламента. Вновьизбранный депутатский корпус Палаты представителей впервые соберется в Овальном зале 27 октября. А открытие первой сессии верхней палаты Центризбирком предлагает назначить на 31 октября.

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