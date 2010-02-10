Президентские выборы в Украине: подсчитано 100% протоколов участковых избиркомов

Во втором туре выборов президента за Виктора Януковича проголосовали практически 49% избирателей. За Юлию Тимошенко – около 45,5%. По данным ЦИК, разрыв между кандидатами составил 3,48%.

Накануне избирательным штабом Блока Юлии Тимошенко было принято решение оспорить в судах результаты голосования, ссылаясь на факты массовых фальсификаций со стороны регионалов.

При этом большинство экспертов сходятся во мнении, что признать выборы недействительными у Тимошенко не получится, поскольку избирательный закон позволяет это сделать лишь на отдельных участках, а не в округах. Однако даже этот пересмотр итогов не сможет существенно повлиять на окончательные результаты.

Большинство украинских политиков призывают Юлию Тимошенко признать победу лидера Партии регионов в этой избирательной кампании. Международные наблюдатели говорят, что выборы в стране прошли демократично.

Окончательные итоги подведут не позже 17 февраля. Согласно украинскому законодательству новый глава государства вступает в должность президента в течение месяца после объявления официальных результатов выборов.