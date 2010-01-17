Президентские выборы в Украине: финал или полуфинал?

В бюллетенях для голосования 18 кандидатов, но реально борьба развернется между двумя-тремя претендентами, которые хорошо знакомы мировой политике по предыдущим кампаниям. Также хорошо известно, что ни один из этих лидеров президентской гонки просто так сдаваться не будет.

Начало недели. Утро. Площадка перед Кабинетом Министров. Несколько сотен пенсионеров стоят под флагами Партии Регионов. Теперь их надежда – лидер оппозиции – Виктор Янукович. Но скорее, просто тот, кто пообещал после прихода к власти увеличить пенсии в два раза.

Кому сейчас в Украине за державу обидно, а кому за себя лично – теперь так просто и не разберёшь. Особенно в череде кандидатов. Ведь эта политическая кампания, как и все последние, не могла обойтись без скандалов, пусть и не таких громких, как когда то. На этот раз красной нитью через всю последнюю агитационную неделю прошла тема фальсификации выборов.

Юлия Тимошенко, премьер-министр Украины, кандидат в Президенты Украины:

Правительство финансирует честные, прозрачные выборы, которые проводятся на демократической основе и без какой-либо фальсификации. И Правительство не финансирует масштабную фальсификацию, которая сейчас готовится вместо выборов.

Всё в том же Кабмине, правда уже в среду, премьер Юлия Тимошенко ещё раз громко обвиняла своего главного конкурента в возможной нечестной победе. Палкой о двух концах в этом конфликте стал, как ни странно, закон о выборах. Изменения, которые депутаты парламента внесли в него в конце прошлого года, Конституционный суд признал неконституционными. На этом собственно всё и подвисло. В результате, закон о выборах теперь как шиворот навыворот, а для кандидатов он работает по принципу – смотря с какой стороны посмотреть.

Голосовать на дому даже без предоставления справки о невозможности добраться до участка. Плюс, можно вносить избирателей в списки даже в день голосования без решения суда. Эти два пункта в своём постановлении ЦИК закрепила ещё на прошлой неделе. Но Юлия Тимошенко и штаб восприняли это как вызов со стороны Партии Регионов. Мол, те хотят внести в списки тысячи «мёртвых душ» и тысячи раз проголосовать за тех, кто на дому. Но Регионалы и их кандидат закон о выборах прочли по-другому.

Виктор Янукович, глава «Партии Регионов», кандидат в Президенты Украины:

Заявление Тимошенко о том, что Партия Регионов готовит массовые фальсификации, — как говорят, «на воре и шапка горит» — как может оппозиция что-то фальсифицировать. Конечно, только власть на это способна.

В середине недели противостояние сторон дошло до предела и перешло в цифры. БЮТ доказывал, что в восточных областях страны, где традиционно голосуют за Януковича, количество заявлений с просьбой голосовать на дому уже перевалило за 10%, при норме не больше 2%. В это время в Раде уже собрались на внеочередную сессию. Её кстати инициировал всё тот же Блок Тимошенко с одной целью: утвердить законопроект, который фактически отменил бы постановление ЦИК.

Сергей Мищенко, народный депутат Верховной Рады VI созыва (фракция «Блока Юлии Тимошенко»):

Если вы не хотите идти на избирательный участок, то вы можете позвонить по телефону или написать заявление и сказать: я не хочу идти, я больной. А окружная и территориальная комиссия сами определяют — больной человек или нет. Т.е. члены комиссии берут на себя функции врачей — это всё равно, что милиционер возьмёт на себя функции гинеколога.

Но регионалы сыграли на опережение и постановление о проведении сессии зарегистрировали первыми. В итоге вместо разговора о справках и списках депутатам пришлось вновь заговорить о бюджете 2010. Которого в Украине нет до сих пор.

Николай Азаров, народный депутат Верховной Рады VI созыва (фракция «Партии Регионов»):

Мы требуем! Сессия будет продолжаться до тех пор, пока Правительство не внесёт бюджет, а Верховная Рада его не примет — это конституционная обязанность этого так называемого Правительства!

Пока премьер и лидер оппозиции обменивались информационными ударами, весь мир вспомнил: украинские выборы — это как шахматы, в которых и шахи, и маты. Только побед на пути к вершине нужно одержать десятки. Ещё на прошлой неделе премьер подала на ЦИК в суд. За то самое постановление. В итоге с жалобами дошли до Высшего административного. А воз и ныне там. У суда то оказалось две головы.

Инна Богословская, кандидат в Президенты Украины:

Впервые за историю Украины сейчас производится фактически захват суда, единственного по закону имеющего право рассматривать дела о выборах – это Высший административный суд. В нём на сегодня реализована примитивная рейдерская схема: сегодня у суда два руководителя, две печати.

Инна Богословская как раз из того списка кандидатов, которые в конфликте участвуют опосредованно. И судит ни за кого-то, а против всех.

Инна Богословская, кандидат в Президенты Украины:

Система власти в Украине разрушена полностью, система правоохранительных органов разрушена полностью. И вот на этих остатках системы сегодня разгораются криминальные разборки за результат выборов — ни к чему хорошему это не приведёт.

По разным данным от 20 до 50 процентов украинцев с выбором кандидата тянули до сегодняшнего дня. Это значит, что за «старую гвардию» они голосовать не пойдут – убеждён Сергей Тигипко. Ещё один кандидат, крупный банкир, не новое лицо в украинской политике, а в прошлом даже председатель Украинско-белорусской комиссии в Правительстве. Он говорит, что знает, где лежат те самые грабли, на которые когда-то наступили всей страной…

Сергей Тигипко, кандидат в Президенты Украины:

Переход в 2004 году к парламентско-президентской республике, я считаю, был для нас ошибкой. Потому что партии, которые руководятся практически единолично, не создают той атмосферы, где бы партия боролась с коррупцией, отзывала из рядов своих людей, которые увязли в скандалах. Поэтому, на мой взгляд, нам необходимо вернуться к президентско-парламентской республике.

О необходимости вернуться назад в будущее на неделе говорил и Президент Виктор Ющенко. Подвисшую в воздухе между разными видами республик Украину, на его взгляд, может спасти если не смена формы правления, то хотя бы конституционная реформа. Виктор Ющенко перечислил аспекты: снятие депутатской неприкосновенности, открытие партийных списков на выборах, антикоррупционное бюро и двухпалатный парламент.

Виктор Ющенко, Президент Украины, кандидат в Президенты Украины:

Я дал указания правовому департаменту Секретариата доработать проект с учётом предложений граждан, чтобы затем внести в Парламент изменения и дополнения в Конституцию. Если на протяжении 100 дней после того, как я внесу изменения в Парламент, они не будут рассмотрены и не будут приняты, я буду инициировать проведение всенародного референдума по принятию Национальной Конституции и роспуску парламента.

Кстати масштабную пресс-конференцию вслед за президентом дала и премьер страны. Она пообещала Украине энергетическую независимость…

Юлия Тимошенко, премьер-министр Украины, кандидат в Президенты Украины:

Переход с газа на уголь, на атомную энергетику, построение собственного ядерно-энергетического цикла и до 2012 года строительство завода по производству собственного ядерного топлива.

… и ещё раз вызвала Януковича на разговорную дуэль.

Юлия Тимошенко, премьер-министр Украины, кандидат в Президенты Украины:

…и если он не придёт — для меня это будет знаком, что он не имеет права претендовать на высший пост в стране.

Но лидер оппозиции стал единственным, кто в последний день агитации рассказал, что думает со сцены.

Виктор Янукович, глава «Партии Регионов», кандидат в Президенты Украины:

Нам надоело, что наши соседи и наши партнёры нас постоянно поучают, как нам жить в нашей стране. Такого не должно быть. Мы хорошо знаем, что украинский народ в состоянии своими руками строить своё будущее.

К чему привели «удалённые» дебаты двух кандидатов, которые считают себя основными претендентами на главный пост в Украине, станет понятно уже сегодня ночью. Но по политическим предсказаниям астролога Поправко, именно у Тимошенко сейчас солнышко в Стрельце, Луна в Овне — в общем два огненных знака в первом доме. У Януковича же — Лев хоть и восходящий, но солнце – в Раке.

Андрей Поправко, ведущий астролог Научно-исследовательского института классической астрологии:

Несмотря на то, что по данным социологии лучшие шансы у Януковича, по данным астрологии, анализам карт —и натальных, и карты Украины, — получаются лучшие шансы у Тимошенко. Поэтому в первом туре победит Янукович, вторая будет Тимошенко. И в результате второго тура с небольшим перевесом должна победить Тимошенко.

Кто бы ни победил, для начала эти выборы должны признать состоявшимися. А оснований сомневаться — достаточно. Ведь финансирование этой избирательной кампании назвали самым худшим за всю историю выборов в независимой Украине. Это когда у членов окружкомов в некоторых областях ещё вчера не было денег не то, что на транспорт, а даже на ручки и бумагу.

Александр Черненко, председатель Комитета избирателей Украины:

Члены комиссии уже потихоньку начинают роптать. Хорошо, что им кандидаты хоть немного доплачивают, а то бы у нас комиссии разбежались на второй день. Тем не менее, некоторые члены комиссий уже начинают шантажировать: мы бюллетени выдадим, потом подсчитаем, но не дадим вывезти с участка, пока нам не заплатят деньги.

Усомнились в правильном ходе кампании и европейские наблюдатели. Из-за разной трактовки закона о выборах, где-то избирателей будут включать в списки без решения суда, где-то не будут. Кому-то разрешат голосовать на дому без справки, а с кого-то её потребуют.

Но и это ещё не все особенности национальных выборов в Украине.

— Я получил на e-mail предложение продать свой голос. Я согласен это сделать. Имею ли я на это право?

— Это Ваше право: голосовать или нет, продавать свой голос или голосовать самому. Правда, мне как-то странно это комментировать, — ответила Таскин Рахимбек, председатель международной миссии Европейской сети по наблюдению за выборами ENEMO.

В интернете на неделе появились сайты, на которых тысячи украинцев решили получить что-то от этих выборов хотя бы в плане материальном. Средняя цена одного украинского голоса – 100 долларов. Пети, Саши и Даши пишут, что разочаровались в демократии и уже ни во что не верят. Потому и продают, а в МВД даже рассказали – как.

Схема простая. Избиратель, который на сайте продал свой голос, должен прийти на участок, получить бюллетень — вроде всё как обычно. Но поставить в нём галочку нужно за нужного покупателю голоса кандидата. Потом сфотографировать бюллетень, отослать фото покупателю и после уже идти за деньгами.

С утра во время собственного голосования действующий президент Украины Виктор Ющенко ещё раз призвал всех голосовать по зову сердца. Как на самом деле поступят украинцы, станет понятно уже завтра, когда услышим первые итоговые заявления от наблюдателей.