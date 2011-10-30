Президентские выборы в Кыргызстане. По версии ОБСЕ, работа ЦИКа характеризовалась «значительным отсутствием прозрачности»

Ситуация в Кыргызстане, где подводят итоги президентских выборов, остается неоднозначной. Обработано почти 100% бюллетеней. По данным ЦИК, лидирует действующий премьер-министр Алмазбек Атамбаев. У него почти две трети голосов. Однако его ближайшие конкуренты уже заявили, что не признают результаты выборов.

Оценки наблюдателей традиционно разделились. На фоне положительных оценок миссии СНГ, представители ОБСЕ вполне ожидаемо заявляют о нарушениях.

Электоральная акция в Кыргызстане, которая едва не побила мировой рекорд по длине бюллетеня, завершилась. И хотя Центризбиркому на подсчет голосов законодательно отведено 20 дней, предварительные цифры озвучены. Интрига остается только одна: будут ли эти выборы признаны международным сообществом?

Всю минувшую ночь на избирательных участках и в Центризбиркоме шел подсчет голосов. Специалисты обработали почти два миллиона бюллетеней. Лидера среди прочих было видно невооруженным взглядом.

В итоге за Атамбаева проголосовало более 60% избирателей. И очевидно, что второго тура уже не будет. Его ближайшие соперники вдвоем не собрали и половины результатов лидера, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Туйгуналы Абдраимов, глава ЦИК Кыргызской Республики:

Атамбаев Алмазбек Шаршенович набрал 1 119 076 голосов, что составляет 62,8%. По предварительным результатам, можно считать, что он победил.

Многим избирателям на выборах удалось и подзаработать. Букмекерские конторы принимали ставки на президента. Атамбаев ожидания тотализатора оправдал.

Новоизбранный лидер Кыргызстана дважды занимал второй пост в стране. Премьер-министром он был в 2007 и в 2010 годах. Праздновать победу Атамбаев не собирается – слишком много работы.

Алмазбек Атамбаев, кандидат в президенты Кыргызской Республики:

Честно говоря, отпраздновать, наверное, не удастся – в голове все время проблемы. Скорее всего, буду работать, потому что очень много проблем в стране, очень много надежд у людей. И все эти надежды надо оправдать.

Люди устали от различных политических баталий, митингов. Я надеюсь, у нас наступает полоса стабильности, когда люди будут просто мирно работать.

Между тем, двое ближайших конкурентов, Камчибек Ташиев и Адахан Мадумаров, уже заявили, что не признают результаты выборов и требуют независимого расследования.

Тем временем, из южного региона страны стали поступать тревожные новости. Несколько сотен сторонников Ташиева собрались на центральной площади Оша. В стране опасаются новых массовых волнений. Все силовые структуры приведены в повышенную готовность.

Нет единства в оценке проведенных выборов и у международных наблюдателей. Так, по версии ОБСЕ, работа Центризбиркома характеризовалась «значительным отсутствием прозрачности». Впрочем, других оценок от этой организации никто не ожидал.

Корин Йонкер, глава миссии долгосрочных наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ:

Я хотела бы подчеркнуть, что мы надеялись, что выборы пройдут лучше. Разочаровывает то, что проблемы в день выборов означают, что эти выборы не соответствуют тем демократическим нормам, которые были приняты в новой Конституции в прошлом году.

В целом, процедура голосования в республике оценена положительно. Хотя не все прошло так гладко. Часть избирателей не была внесена в списки и, соответственно, не смогла воспользоваться своим конституционным правом. Даже сын действующего президента Розы Отумбаевой в день выборов не нашел своей фамилии в списке.

А в городе Ош на юге Кыргызстана 50 жителей, которые не проголосовали из-за такой путаницы, даже создали инициативную группу и требуют вообще отменить президентские выборы, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Уже известно, что инаугурация президента пройдет в декабре. Однако избранный глава государства сможет приступить к своим полномочиям только с нового года. До 31 декабря, а это было определено референдумом, главой республики остается Роза Отумбаева.