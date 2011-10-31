Президентские выборы в Кыргызстане. Кандидаты не признают результаты выборов, в стране опасаются новых волнений

В Кыргызстане подводят итоги президентских выборов. На данный момент обработано более 96% бюллетеней и уже очевидно, что второго тура не будет.

С большим отрывом побеждает действующий премьер-министр республики — Алмазбек Атамбаев. Его поддержали около 63% избирателей. По мнению международных наблюдателей, серьёзных нарушений в ходе голосования зафиксировано не было.

Между тем, двое ближайших конкурентов — Камчибек Ташиев и Адахан Мадумаров — уже заявили, что не признают результаты выборов и требуют независимого расследования. Помимо этого, поступила информация, что на юге страны некоторые граждане не смогли проголосовать — их фамилий попросту не было в списках избирателей. В стране опасаются новых массовых волнений. Все силовые структуры приведены в повышенную готовность, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.