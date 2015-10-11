Президентские выборы в Беларуси состоялись! На избирательные участки пришло более 51% белорусов, внесённых в списки для голосования

Право решать, каким будет будущее страны, у 7 миллионов человек. Часть из них успела проголосовать досрочно, но большинство делает выбор именно сегодня.

За тем, как идёт голосование по всей стране - пристально следят журналисты. Сразу две мобильные студии СТВ работают сегодня. Одна из них – в Центризбиркоме. Здесь находится наш корреспондент Анастасия Иванникова. Она с нами на прямой связи.

Лидия Михайловна, расскажите, какие сейчас результаты? Может, есть какие-то лидеры среди областей. Кто они?



Лидия Ермошина:

Да, на 12 часов цифра действительно нам сообщилась. Приятная новость - более 50% избирателей приняло участие в выборах. Это значит, что выборы состоялись. Они уже с результатом.

Есть, действительно, лидирующие регионы. Это, прежде всего, Витебская область, у которых явка на выборах была почти 60%. Что же касается регионов, которые не показывают высокую цифру, и это единственный регион, где еще пока выборы не состоялись, - это традиционно город Минск. В Минске явка избирателей на 12 часов была 39%. Однако для Минска это нормальное положение. Минск всегда, во-первых, голосует более вяло. Во-вторых, избиратели приходят на избирательные участки позднее, чем, например, в провинции. Я думаю, что постепенно положение будет поправляться и нам не принесут никаких неприятных сюрпризов в плане явки избирателей.

Рассчитываете ли Вы на активность белорусов и далее? Погода хорошая, да и достаточно большой интерес у белорусов… Обеденное время - это самый «пик» голосования.

Лидия Ермошина:

Я думаю, что те, кто хотел проголосовать, они, в основном, уже проголосовали. Поэтому сейчас будут подходить те, кто работал в этот день, может быть, находился где-то в отъезде. Кроме этого, у нас есть определённые особенности, связанные с голосованием, скажем, тех же строителей, которые трудятся на строительстве магистралей на Гомель, на Гродно и т.д. По особенному будут голосовать сотрудники островецкой станции.

Замечания какие-то в ЦИК может быть, уже поступали?

Лидия Ермошина:

Наблюдатели пишут свои в основном пишут замечания (а международные - тем более) по итогам выборов. Что же касается наблюдателей национальных, то утром таких актов было достаточно много. Сейчас на данный момент определённое затишье. Поэтому, я думаю, что наблюдатели, вполне возможно, копят силы, на время сделали перерыв, прежде всего, на вечерние часы - на подсчет голосов.