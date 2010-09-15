Президентские выборы могут обойтись Беларуси в 37 миллиардов рублей

Все кандидаты на пост Президента смогут сформировать свои индивидуальные предвыборные фонды. Главное условие — спонсорские взносы должны быть отечественными, а не иностранными. Сегодня Центризбирком Беларуси утвердил предвыборный календарь. Утверждены главные документы, без которых проведение выборов невозможно.

В первый, по сути, полноценный день предвыборной гонки, особой активности потенциальных кандидатов в президенты Центризбирком не заметил. С уточнением отдельных деталей в ЦИК обратился всего один человек.

Президентские выборы пройдут по избирательному законодательству, новому для такой крупной политической кампании. Обновлённый Избирательный кодекс уже был протестирован практикой, но только на выборах в местные Советы. И сегодня Центризбирком ещё раз подробно пояснил, как должны трактоваться его основные нормы.

При полном кворуме ЦИК утвердил сегодня пакет документов, без которых проведение открытых и прозрачных выборов не возможно. В частности, утверждено, в какие сроки должны пройти основные этапы кампании с учётом Избирательного кодекса.

К примеру, не позднее 24 сентября претенденты должны подать списки инициативных групп. Кстати, наряду с традиционными бумажными — и в электронном виде, что ускорит работу Центризбиркома. Сбор подписей в поддержку начнется 30 сентября и продлится по 29 октября включительно.

Мария Киселёва, заведующий организационно-правовым отделом Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Новая форма — в подписном листе должны быть подписи избирателей, проживающих на территории только одного города, областного или районного подчинения или района в городе. Соблюдение этого простого правила очень важно. Иначе подписи не будут учитываться в общем количестве.

Кандидат должен собрать инициативную группу не менее ста человек, зарегистрировать её в ЦИК и собрать не менее ста тысяч подписей в свою поддержку. Но, чтобы стать кандидатом, нужно родиться в Беларуси, быть не младше 35-ти лет и последние 10 лет жить в стране.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Документом для регистрации является паспорт, потому что это позволяет установить, является ли лицо гражданином Республики Беларусь по рождению, и проживает ли он более 10 лет на территории Республики Беларусь постоянно.

Кстати, наблюдатели за президентскими выборами смогут присутствовать на заседаниях избиркомов и участках в день голосования без предварительного уведомления. Раньше необходимо было за день предоставлять документы о своем намерении в избирательные комиссии. Проще станет работать и международным наблюдателям.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Отныне по нашему удостоверению, выданному Центризбиркомом, международный наблюдатель имеет право доступа в любое место, на любой участок Беларуси. Они могут свободно за подготовкой к проведению выборов.

Есть и ещё несколько новшеств. К примеру, кандидаты впервые могут сформировать индивидуальные предвыборные фонды. Их размер — около 35 тысяч долларов. Главное условие — спонсорские взносы должны быть отечественными, а не иностранными.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Кандидаты должны изготавливать свою рекламную продукцию только на территории Беларуси. Это единственная возможность проверить, сколько средств и из какого источника ушло на избирательную кампанию, и проверить порядок формирования этих фондов.

Кстати, из госбюджета кандидаты получат больше, чем из личных фондов. Ожидается, по 2 300 базовых величин на агитацию, плюс бесплатное эфирное время радио и телевидения. Как уже сообщалось, выборы, с учётом второго тура могут обойтись стране в 37 миллиардов рублей, что соответствует уровню развитых стран мира.