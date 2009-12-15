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Президентом Румынии вновь стал Траян Бэсеску

15 декабря 2009 12:45
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Конституционный суд отклонил требование Социал-демократической партии и ее кандидата Мирчи Джоанэ об аннулировании результатов второго тура выборов в повторном голосовании и объявил нынешнего главу государства Траяна Бэсеску победителем.Ранее перепроверили около 138 тысяч бюллетеней, чтобы проверить жалобы Джоанэ на недостоверность подсчета голосов. Пересчет оснований для аннулирования итогов выборов не выявил. Отметим, Бэсеску победил с перевесом менее чем в 1%.

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