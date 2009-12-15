Президентом Румынии вновь стал Траян Бэсеску

Беларусь-Литва: сотрудничество в рамках «Восточного партнерства»

Мост – инженерное сооружение, перекинутое через реку, озеро или другое препятствие. А еще мост – это то, что связывает воедино две стороны одного целого. Причем, порой мостом может быть целое государство. А иногда – несколько государств разом. Так встреча министров иностранных дел государств Евросоюза с коллегами из стран-участниц программы «Восточное партнерство» стала отличным мостом и для востока, и для запада.