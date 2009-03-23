Президентом Македонии станет Иванов?

В стране пройдет второй тур выборов президента. В ходе голосования в воскресенье ни один из семи кандидатов не набрал необходимое количество голосов избирателей. Победителя выборов, от которого, как полагают эксперты во многом зависят перспективы вступления страны в Евросоюз и НАТО, определит апрельское голосование. По данным избирательной комиссии, в лидерах Георгий Иванов, представляющий правящую Демократическую партию македонского национального единства. Он набрал около 38 процентов голосов. Его соперник во втором туре пока не определен.