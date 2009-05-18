Президентом Литвы станет женщина

Согласно предварительным данным, за Далю Грибаускайте отдали свой голос 67,68% граждан.

Ближайший конкурент — лидер социал-демократической партии Альгирдас Буткявичюс - набрал 12,21% голосов.

Подсчет показателя активности несколько часов балансировал на грани 50% и только в полночь по местному времени перевалил за нужную для Грибаускайте цифру. По предварительным данным Главизбиркома, он составляет 51,1%. Официальные результаты выборов будут оглашены в течение недели. И если первоначальные данные подтвердятся, то Даля Грибаускайте станет первой в истории женщиной-главой этого государства.

Как по горячим следам отмечают эксперты, штаб Буткявичюса наверняка потребует перепроверки не только протоколов, но и всех бюллетеней.

— Бремя ответственности и надежды, которое граждане страны возложили на меня, я готова нести наравне со всеми и решать важнейшие для моей родины вопросы, — заявила журналистам Грибаускайте.

Всего пост главы государства оспаривали семь претендентов, пишет БЕЛТА.