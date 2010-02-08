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Президентом Коста-Рики впервые станет женщина

08 февраля 2010 07:55
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В Коста-Рике еще не оглашены окончательные результаты президентских выборов, которые прошли 7 февраля.

Однако даже по предварительным данным очевидно, что страну возглавит Лаура Чинчийа, представляющая правящую партию «Национальное освобождение». Она набрала 46,8% голосов избирателей, оставив далеко позади себя конкурентов. Два ее главных соперника — левый центрист Оттон Солис  и представитель правых Отто Гевара  — уже признали свое поражение.

Чинчийа сменит на президентском посту Оскара Санчеса (Oscar Sanchez), который в 1987 году получил Нобелевскую премию мира. Она входит в его команду. Чинчийа была вице-президентом Коста-Рики, а также министром юстиции. Предполагается, что она продолжит курс Санчеса, отмечает БЕЛТА.

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