Президентом Чили стал... миллионер

Правые пришли к власти в стране впервые за последние двадцать лет.

В Чили победителем второго тура президентских выборов стал кандидат от правоцентристской партии Национальное возрождение Себастьян Пиньера. Он набрал 52 процента голосов.

Его соперник Эдуардо Фрей, который баллотировался от правящей коалиции «Объединение партий демократии», получил поддержку 48 процентов избирателей. Правые пришли к власти в стране впервые за последние двадцать лет.

Новый глава государства приступит к исполнению своих обязанностей 11 марта 2010 года. Он - миллиардер. Владелец телеканала, имеет долю в самом успешном чилийском футбольном клубе и многочисленные инвестиции в различных сферах.