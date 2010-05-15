Президента Вьетнама: Белорусский народ несгибаем в построении своей страны

Президент Вьетнама написал, что увиденное и услышанное вызвали у него глубокие чувства сопереживания. Он преклоняется и восхищается мужеством белорусов в борьбе с фашизмом. Нгуен Минь Чиет отметил, что у Вьетнама и Беларуси схожая история и теплые дружеские отношения.
Нгуен Минь Чиет, Президент Социалистической Республики Вьетнам:
Беларусь — развивающаяся страна. У вас очень радушный и гостеприимный народ, очень чистый воздух и прекрасная природа. Но самые большие впечатления — это прежде всего то, что белорусский народ — героический народ. Белорусский народ — несгибаем в построении своей страны.