Президент «жестко поставил вопрос» по руководителю «Горизонта»

Журналисты попросили Президента прокомментировать вопрос снижения запасов готовой продукции на складах предприятий.- Многое зависит и от руководителей предприятий. Я вчера очень жестко поставил вопрос по руководителю «Горизонта». Мы жестко подойдем к оценке этого предприятия. Там так ничего и не изменилось за последние годы. Есть еще ряд таких руководителей. Если они не поймут, что надо добавлять, и добавлять значительно, то мы откажемся от сотрудничества с ними, - заявил Президент.