Президент заслушал доклад правительства об итогах работы экономики за первое полугодие

Александр Лукашенко потребовал от правительства обеспечить высокие темпы роста реальных доходов населения. Сегодня во время отчета Правительства Президент подчеркнул: главное во всей государственной политике - это человек и его благополучие.

Александр Лукашенко заслушал отчет правительства об итогах работы экономики за первое полугодие нынешнего года. Главе государства также доложили о проектах прогноза социально-экономического развития, бюджета и основных направлений денежно-кредитной политики страны на следующий год. По итогам трехчасового обсуждения все прогнозные документы были отправлены на доработку ровно на месяц.

Вот такая огромная папка документов: в ней все детали экономической жизни страны на год текущий и следующий. Много документов, много присутствующих в зале. Вот в таком, расширенном, формате встречаться 2 раза в год предложил Глава государства. До этого существовала практика исключительно годовых отчетов.

Вступительное слово – за Президентом. Александр Лукашенко предложил объективно оценить то, как поработали в нынешнем году. Высказал обеспокоенность тем, что некоторые прогнозные показатели не выполняются.

О заработной плате говорили много во время отчета. Оказалось, реальные цифры у некоторых категорий населения совсем далеки от плановых 500 долларов. Вначале об этом заговорил премьер, потом схожие мысли высказывали и представители Администрации Президента.

Весь разговор у Президента сегодня можно было разделить на 2 части: настоящее и будущее. Первое – это итоги работы экономики за 1ое полугодие, второе – это 3 прогнозных документа на 2009 год: социально-экономическое развитие, бюджет и основные направления денежно-кредитной политики страны.

В своем отчете Премьер Сергей Сидорский выбрал нестандартную тактику: по сути отчета как такового не было, в основном звучали проблемные моменты и критика.

В ноябре 2007 года Правительство примерно также отчитывалось Президенту и также строили планы на рост ВВП. Тогда цифры прогноза вызвали бурю эмоций и казались почти невыполнимыми. Сегодня аналогичный рост (10-12%) на 2009 год уже не вызвал возмущения. Тогда же, в ноябре 2007-ого, были четко поставлены задачи по выполнению всех прогнозных показателей на 2008 год. Полгода, прожитых в 2008 году, показали: не все планы сбылись. Выполняются только 17 из 19 важнейших параметров. В минусе находятся 2 важнейших: темп роста производства продукции сельского хозяйства 104,4 при прогнозе на год 107-108%. Ещё не выполняется такой показатель как ограничение импорта – 155%, а должен быть не более 112,5 -113,5%.

О других недостатках экономической жизни говорил председатель комитета госконтроля. Основная претензия Зенона Ломатя к Правительству – затягивание реформы налоговой системы.

Слушая отчет Правительства о прожитом полугодии, Президент не мог не сказать и о самом актуальном – сборе урожая. Выяснилось: собрать можем, а вот сохранить - не везде и не всегда.

О планах на будущий год докладывал Николай Зайченко, министр экономики. Подчеркнул: главное – стимулировать привлечение капитала и развивать финансовый рынок. Будет построено 6 миллионов квадратных метров жилья, а Бюджет – 2009 сохранит социальную направленность.

Глава государства выслушал членов Правительства и представителей своей Администрации. По итогам совещания Президент отправил на доработку прогнозные документы. Правительству на это определен ровно месяц.

3 часа обсуждения – и основные документы экономической жизни страны рассмотрены. Много критики, мало похвалы и жесткие требования Президента. Следующая встреча в расширенном формате состоится, скорее всего, в новогодние праздники. Все ли присутствовавшие сегодня останутся при своих должностях – станет известно в конце года: Президент заявил, что ждет предложений по кадрам от Главы Администрации и премьера.