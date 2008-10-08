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Президент Виктор Ющенко дал депутатам Верховной Рады еще один день для создания новой парламентской коалиции

08 октября 2008 07:46
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Если за это время политическое объединение не сформируют, парламент будет распущен. В то же время президент по-прежнему выступает против воссоздания коалиции в составе Блока Юлии Тимошенко и пропрезидентской Наша Украина – Народная Самооборона. Сегодня утром прошли консультации Виктора Ющенко с лидерами парламентских фракций. Участники переговоров высказались за проведение досрочных выборов. Премьер Юлия Тимошенко в консультациях не участвовала.

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