Президент Виктор Ющенко дал депутатам Верховной Рады еще один день для создания новой парламентской коалиции

Если за это время политическое объединение не сформируют, парламент будет распущен. В то же время президент по-прежнему выступает против воссоздания коалиции в составе Блока Юлии Тимошенко и пропрезидентской Наша Украина – Народная Самооборона. Сегодня утром прошли консультации Виктора Ющенко с лидерами парламентских фракций. Участники переговоров высказались за проведение досрочных выборов. Премьер Юлия Тимошенко в консультациях не участвовала.