Президент Вьетнама в Беларуси

Президент Вьетнама сегодня вечером прибудет с визитом в Беларусь.

Планируется, что Нгуен Минь Чиет проведет переговоры с руководством Беларуси. Стороны обсудят состояние межгосударственных отношений, перспективы развития двусторонних торгово-экономических связей и вопросы межпарламентского сотрудничества. В рамках визита в Минске пройдет белорусско-вьетнамский бизнес-форум. Там предусмотрена встреча членов делегации с представителями белорусских предприятий и организаций.

Цель - поиск деловых партнеров и инвесторов среди вьетнамских бизнесменов и обсуждение проектов сотрудничества. Ожидается прибытие представителей 80-ти крупных фирм из этой страны.