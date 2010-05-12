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Президент Вьетнама в Беларуси

12 мая 2010 14:20
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Президент Вьетнама сегодня вечером прибудет с визитом в Беларусь.

Планируется, что Нгуен Минь Чиет проведет переговоры с руководством Беларуси. Стороны обсудят состояние межгосударственных отношений, перспективы развития двусторонних торгово-экономических связей и вопросы межпарламентского сотрудничества. В рамках визита в Минске пройдет белорусско-вьетнамский бизнес-форум.  Там предусмотрена встреча членов делегации с представителями белорусских предприятий и организаций.

Цель - поиск деловых партнеров и инвесторов среди вьетнамских бизнесменов и обсуждение проектов сотрудничества. Ожидается прибытие представителей 80-ти крупных фирм из этой страны.

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