Президент утвердил решение на проведение государственной пограничной политики

Обеспечение безопасности границы Беларуси не должно препятствовать развитию экономических контактов с ЕС.

Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, утверждая решение на проведение государственной пограничной политики и обеспечение погранбезопасности страны в 2008 году. Как отметил глава государства, в основе этого Решения лежат принципы суверенитета Беларуси. Речь идет не только о физической охране границы, но и об обеспечении национальной безопасности страны на западном направлении.



Президент поставил задачу пограничникам обеспечить в этом году в том числе и экономическую безопасность Беларуси, а также ее транзитную привлекательность.



В свою очередь Председатель Государственного погранкомитета генерал-майор Игорь Рачковский проинформировал Александра Лукашенко об успешном выполнении задач прошлого года. В частности, обеспечено качество охраны госграницы, упрощено ее пересечение, а также своевременно выявляются и ликвидируются нарушения. Кроме того, приняты меры по искоренению в ведомстве должностных преступлений и коррупции.