Президент Украины сравнил лес под Киевом с Бабьим Яром, Освенцимом и Соловками

Виктор Ющенко принял участие в чествовании памяти жертв политических репрессий в Национальном заповеднике «Быковнянские могилы», где проходит традиционный День скорби.

Глава украинского государства напомнил, что в Быковнянском лесу под Киевом похоронены десятки тысяч жертв коммунистического режима. Он сравнил Быковню с трагедией Бабьего Яра, с концлагерями Освенцим, Бухенвальд, с Соловками. Президент подчеркнул, что прощения нет и не будет за это преступление.

Ющенко отметил, что память о погибших должна быть сохранена. Он выразил благодарность СБУ, которая только на протяжении последних лет установила свыше 14 тысяч фамилий людей, похороненных в Быковнянском лесу.

Он отметил, что Украина будет продолжать эту работу, передавать другим государствам данные об их погибших. Также Ющенко сообщил, что 18 мая лидерам крымско-татарского народа будут переданы сведения о преступлениях сталинского режима против их народа.