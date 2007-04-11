Президент Украины предлагает компромисс

Виктор Ющенко предложил Виктору Януковичу пойти на компромисс, чтобы разрешить политический кризис в стране. Президент представил премьер-министру план выхода из тупиковой ситуации - он состоит из пятнадцати пунктов, однако детали украинский лидер сохранил в тайне, сославшись на договоренности с Януковичем. Глава государства готов обсудить возможности изменения сроков проведения досрочных парламентских выборов. При этом Ющенко еще раз подтвердил, что указ о роспуске Верховной рады он оставляет в силе. На сегодня было назначено заседание Конституционного суда, который должен проверить законность этого указа. Однако слушания перенесли на несколько дней позже. Пятеро из 18 судей отказались участвовать в рассмотрении дела. Как заявили они сами, из-за давления "некоторых политических сил".