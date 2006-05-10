Президент Украины намерен инициировать принятие закона, который приравняет бандеровцев к ветеранам войны

Заявление президента Украины Виктора Ющенко о необходимости принятия закона, приравнивающего бандеровцев к ветеранам Великой Отечественной войны, - не что иное, как попытки переписать историю, поставить в один ряд жертв и палачей.

Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом БЕЛТА лидер Либерально-демократической партии Беларуси, депутат Палаты представителей Сергей Гайдукевич, комментируя соответствующее пожелание украинского президента, прозвучавшее в адрес Верховной Рады.

Назвав подобные попытки аморальными, белорусский политик добавил, что историю все равно не получится переделать. "Хотелось бы напомнить господину Ющенко, что в Украине миллионы людей отдали свои жизни в годы войны за то, чтобы он сегодня был президентом. А погибали они, в том числе и от рук этих самых воинов Украинской повстанческой армии. Граждане различных национальностей стали жертвами кровавой бандеровщины", - заявил Сергей Гайдукевич. Он напомнил, что вооруженные банды бандеровцев орудовали и в послевоенные годы, в Западной Украине, Прибалтике, на других территориях. Бандиты обязывали сельское население сдавать им продукты питания. Ни для кого не являются также секретом факты сотрудничества УПА с нацистской Германией.

"Трудно поверить, что Верховная Рада может принять такой закон. Ведь Украина вместе с Беларусью и другими республиками Советского Союза спасала нашу общую родину от немецко-фашистских захватчиков", - считает Сергей Гайдукевич.