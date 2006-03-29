Президент страны провел совещание по вопросам совершенствования структуры органов государственного управления

Народ Беларуси оказал доверие не только Президенту страны, но и всей власти. "Надо оправдать это доверие, взяв еще более высокие параметры. Поэтому ответственность возрастает - это для меня наиважнейший фактор", - сказал Президент. В этой связи он подчеркнул, что сложные и амбициозные задачи, поставленные на третьем Всебелорусском народном собрании, власть "не имеет права не выполнить". Исходя из этого первое совещание, которое президент проводит после избирательной кампании, посвящено вопросам совершенствования структуры органов госуправления. "В этом нет никакой чрезвычайщины. Само время требует поиска новых систем для работы в нынешних условиях", - пояснил Александр Лукашенко. В Беларуси правительство никогда не привлекалось к участию в избирательных кампаниях. Об этом заявил сегодня Президент страны Александр Лукашенко на совещании по вопросам совершенствования структуры органов государственного управления."Правительство - это экономический штаб государства. Политика - политикой, но она есть, когда работает экономика", - сказал он. По словам Александра Лукашенко, правительству во время выборов главы государства была предоставлена возможность спокойно трудиться. "Более того, и президент, по сути, не отвлекался на президентскую кампанию - она прошла спокойно. И нам удалось за это время, как докладывал премьер, увеличить ВВП к уровню прошлого года почти на 11%. Это огромный рост, и если мы его сохраним до конца года, у нас будет очень хороший задел на будущую пятилетку", - подчеркнул глава государства. И при этом добавил:"Всякие политические баталии закончены. В стране наведен порядок, как и был, несмотря на отдельные всплески". Президент Беларуси Александр Лукашенко считает необходимым коренным образом изменить стиль и методы работы государственного аппарата. При этом глава государства подчеркнул, что существующая в Беларуси система власти оправдала себя - она дает хорошие результаты. "Поэтому я еще до выборов заявил, что нет необходимости кардинально что-то ломать и формировать новую систему", - сказал Александр Лукашенко. Однако, по словам Президента, эту систему нужно совершенствовать, "выстраивать" ее с расчетом на длительную перспективу. Одним из направлений такого совершенствования должен стать переход от административно-командных, "ручных" методов управления к экономическим, отметил белорусский лидер. Люди должны быть партнерами власти, а не просителями. "Мы заявили о том, что построим государство для народа, для человека и дебюрократизируем нашу государственную систему", - подчеркнул он. Вместе с тем зачастую руководители вертикали власти, несмотря на жесткие указания руководства страны, работают по-прежнему. "Категорически предупреждаю - ни один в кресле не задержится, если не будут выполнены указания по созданию нормального государства, в котором будет комфортно жить всем", - заявил белорусский лидер. При этом Президент подчеркнул, что для него этот вопрос является "принципиальнейшим" и стоит наряду с производственными показателями, определенными на пятилетку. "Нельзя допустить, чтобы мы выполнили показатели, но оставили государство таким, как есть - тяжелым и бюрократическим", - пояснил Александр Лукашенко. Он поручил установить жесточайший контроль за выполнением поручений по дебюрократизации. Президент поставил задачу упростить систему госуправления и исключить дублирование функций. "Лучше мы что-то потеряем финансово, но раскрепостим человека", - сказал Александр Лукашенко. По его словам, беспрецедентная явка избирателей на прошедших президентских выборах продемонстрировала "оглушительную поддержку" власти. В этой связи глава государства считает недопустимым "создавать бюрократию для людей, которые безмерно поддерживают власть". "Мы должны предоставить людям новое качество жизни", - сказал президент. В Беларуси будут установлены четкие и стабильные правила игры в деловой сфере, которые не ухудшат положение субъектов хозяйствования, ни частных, ни государственных. "Мы взяли на себя такое обязательство, и должны это сделать", - сказал он. Говоря о структуре государственного управления, глава государства подчеркнул, что она должна соответствовать требованиям сегодняшнего дня. "Главное, чтобы она оперативно, эффективно, без волокиты и формализма решала насущные проблемы наших людей и соответствовала уровню намеченных макропоказателей", - сказал Александр Лукашенко. Он напомнил, что вопрос совершенствования структуры органов госуправления ставился еще задолго до президентских выборов. В ходе нынешнего совещания планируется выработать наиболее оптимальный вариант структуры, который затем будет вынесен на обсуждение высших должностных лиц государства, членов правительства, губернаторов.