Президент США прибыл в Турцию с официальным визитом

Демонстрации по поводу приезда лидера США прошли во всех крупных городах.Люди требовали остановить военные операции в Ираке и Афганистане, и выкрикивали антинатовские лозунги. Сегодня Барак Обама должен встретиться с президентом и премьером Турции. Разговор, в частности, будет касаться ситуации в Ираке. В Анкару американский президент прибыл из Праги. Его визит в Чехию также сопровождался акциями протеста. Демонстранты выступали против размещения на территории страны элементов американской системы ПРО и требовали проведения референдума по этому вопросу.