Президент США Джордж Буш прибыл с государственным визитом в Украину

Первым пунктом официальной программы станет его встреча с президентом Виктором Ющенко. Главы государств намерены обсудить перспективы присоединения Украины к НАТО. Накануне визита Буша в Киеве состоялись многотысячные акции противников присоединения к НАТО. Около трех тысяч человек из разных городов собрались в центре украинской столицы на Площади Независимости. Митингующие сожгли чучело Джорджа Буша и скандировали антиНАТОвские и антиамериканские лозунги. Сегодня, в день встречи Буша и Ющенко, противники НАТО намерены провести митинг перед зданием секретариата Президента Украины.