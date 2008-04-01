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Президент США Джордж Буш прибыл с государственным визитом в Украину

01 апреля 2008 07:46
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Первым пунктом официальной программы станет его встреча с президентом Виктором Ющенко. Главы государств намерены обсудить перспективы присоединения Украины к НАТО. Накануне визита Буша в Киеве состоялись многотысячные акции противников присоединения к НАТО. Около трех тысяч человек из разных городов собрались в центре украинской столицы на Площади Независимости. Митингующие сожгли чучело Джорджа Буша и скандировали антиНАТОвские и антиамериканские лозунги. Сегодня, в день встречи Буша и Ющенко, противники НАТО намерены провести митинг перед зданием секретариата Президента Украины.

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