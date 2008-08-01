Президент совершил рабочую поездку в Минскую область

В Беларуси может быть собран самый большой урожай за всю историю. Такое мнение высказал сегодня Александр Лукашенко посещая СПК "Большевик-Агро" Солигорского района Минской области.

При этом Глава государства подверг критике темпы жатвы в столичном регионе и считает необоснованными доводы о том, что зерносушильные комплексы переполнены убранным рапсом, который в этом году дал хороший урожай. Президент поручил создать рабочую группу из высших должностных лиц страны, которые будут контролировать ход уборочной кампании в Минской области.

Глава государства решил лично проверить качество уборочных работ и сел в кабину комбайна. О ходе жатвы Президент побеседовал с механизаторами, а затем вместе с руководством области, района и хозяйства осмотрел поля. Александр Лукашенко заметил ряд недостатков и ещё раз подчеркнул, что на карту поставлен рекордный за последнее десятилетие урожай. Его нужно убрать до последнего зерна и сохранить.

