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Президент Словакии Иван Гашпарович избран на второй пятилетний срок

05 апреля 2009 13:16
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По предварительным данным избирательной комиссии, действующий президент во втором туре набрал более 55% голосов. Это на 11% больше главного конкурента Ивету Радичову.

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