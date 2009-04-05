Президент Словакии Иван Гашпарович избран на второй пятилетний срок

КНДР объявила об успешном выводе на околоземную орбиту искусственного спутника.
Этот пост займет премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен.
Находящийся в турне по Европе Обама в пятницу встречался с союзниками по НАТО и просил у них дополнительной поддержки международной операции в Афганистане, сообщают РИА "Новости".
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